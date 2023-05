Veel mensen doen op het nippertje nog beroep op energiesteun

Delen via E-mail

Het Tijdelijk Noodfonds Energie heeft in totaal meer dan 165.000 aanvragen binnengekregen voor energiesteun. Het fonds was een week langer beschikbaar omdat nog zoveel mensen vlak voor de deadline een aanvraag deden.

Het Tijdelijk Noodfonds Energie is bedoeld voor mensen die een groot deel van hun inkomen aan de energierekening kwijt zijn. Vorige week kreeg het fonds in twee dagen tijd ruim achttienduizend aanvragen binnen.

Daarom besloot het fonds langer open te blijven. Dat bleek een gouden greep. In de afgelopen tien dagen deden mensen meer dan 60.000 aanvragen.

Vrijdag om 12.00 uur sloot het noodfonds toch echt voor nieuwe aanvragen. Het fonds heeft inmiddels 56.000 aanvragen goedgekeurd. Een deel van de aanvragen is nog in behandeling. Mensen krijgen bij een goedgekeurde aanvraag gemiddeld 150 euro per maand aan steun.