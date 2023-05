Prijzen van basisvoedsel als suiker en vlees voor het eerst in een jaar gestegen

Delen via E-mail

Marktprijzen voor basisvoedsel als suiker en vlees zijn voor het eerst sinds april 2022 gestegen. De stijging kan gevolgen hebben voor hoeveel geld we kwijt zijn in de supermarkt.

Met name rijst, vlees en suiker zijn duurder geworden, blijkt uit de voedselprijsindex van VN-organisatie FAO. De prijs van suiker steeg het hardst, met 17,6 procent. Dat komt vooral door een lagere productie in Europa en Thailand en lagere verwachtingen in China en India. De stijging bij vlees en rijst bleef beperkt tot ruim 1 procent. Bij zuivel en graan gingen de prijzen juist omlaag.