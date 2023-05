ECB verwacht dat inflatie pas in 2025 terugkeert op 2 procent

De inflatie zal pas in 2025 in rustiger vaarwater komen. De beoogde 2 procent wordt pas over twee jaar bereikt, verwacht Europese Centrale Bank-bestuurder François Villeroy de Galhau.

De ECB verhoogde haar belangrijkste rentetarief donderdag voor de zevende keer binnen een jaar, naar 3,25 procent. Dat is het hoogste niveau sinds 2008. In juni vorig jaar was dat nog 0,5 procent negatief.

Het belangrijkste doel van de renteverhogingen is de inflatie beteugelen. Die moet richting de 2 procent. De hogere ECB-rente werkt door in rentes voor lenen en sparen bij Europese banken. Het idee is dat een hogere rente uitgaven remt, en dus ook de inflatie.

Ondanks de renteverhogingen is de inflatie in Europa hooguit gestabiliseerd. In april groeide het Europese cijfer ook weer, van 6,9 procent naar 7 procent. Dat is lager dan tijdens de piek in het najaar van 2022, maar nog steeds historisch hoog.

Renteverhogingen remmen wel de drang om te lenen, en dat moet uiteindelijk de inflatie afremmen. "Waarschijnlijk zullen er nog meerdere renteverhogingen volgen", zegt Villeroy. ECB-president Christine Lagarde hintte donderdag ook al op meer verhogingen.

'Inflatie richting 2 procent zonder recessie'

"Hoelang we de rente blijven verhogen is belangrijker dan hoe groot de stappen zijn. We zijn vastberaden om de inflatie onder controle te brengen. De ECB mikt erop de inflatie in 2025 naar 2 procent te kunnen brengen. Of misschien zelfs eind 2024."

Inflatie beperken door uitgaven af te remmen, gaat doorgaans gepaard met een afname van de economische groei of zelfs economische groei. Maar volgens Villeroy wil de ECB de renteverhogingen niet gepaard laten gaan met een recessie (twee kwartalen krimp achter elkaar).