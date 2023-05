Nog meer kleinere banken in de VS in de problemen

Nadat onlangs al drie banken in de Verenigde Staten kopje-onder waren gegaan, staan nu opnieuw enkele banken onder druk. Zo verloor PacWest donderdag meer dan de helft van zijn beurswaarde.

PacWest zegt nu gesprekken te voeren met investeerders over zijn toekomst. Ook de koersen van andere regionale banken, waaronder Western Alliance, zakten flink. De handel in aandelen van de twee eerder genoemde banken moest zelfs tijdelijk worden stilgelegd vanwege grote koersschommelingen.

De problemen begonnen in maart bij Silicon Valley Bank. Die bank kwam in moeilijkheden door verliezen op beleggingen en doordat klanten massaal hun geld weghaalden. Het bedrijf kon niet langer zelfstandig blijven en werd opgeslokt door grotere banken. Kort daarna gebeurde hetzelfde bij Signature Bank.

De rust keerde daarna terug, totdat er vorige week een nieuw probleem bij kwam. De Californische bank First Republic maakte bekend dat klanten in korte tijd maar liefst 100 miljard dollar (90 miljard euro) hadden weggehaald. Ook hier was zelfstandig blijven niet langer een optie. De grootste bank van de VS, JP Morgan Chase, lijfde het noodlijdende bedrijf afgelopen weekend in.