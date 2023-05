KLM in de rode cijfers ondanks vollere vliegtuigen

KLM vervoerde in de eerste drie maanden van dit jaar meer reizigers dan vorig jaar en wist ook zijn ticketprijzen op te voeren. Toch moest de vliegmaatschappij een operationeel verlies van 128 miljoen euro in de boeken zetten.

Dat is het gevolg van gestegen kosten, onder meer doordat kerosine duurder was.

Vorig jaar had KLM in het eerste kwartaal onder de streep nog een kleine winst van 3 miljoen euro. Het is niet ongebruikelijk dat vliegmaatschappijen in de eerste maanden van het jaar matige resultaten boeken, omdat het aantal reizigers dan van vaak beperkt is.

Wel wist de luchtvaartmaatschappij de omzet flink op te voeren. Die steeg van 1,9 naar 2,5 miljard euro. KLM kon meer vliegtuigen inzetten, die bovendien voller zaten. Het vervoerde in totaal 7,8 miljoen passagiers, van wie er 1,5 miljoen met Transavia vlogen. De prijzen voor tickets waren ook hoger dan vorig jaar.

Aantal boekingen groter dan vorig jaar

KLM is hoopvol over de nabije toekomst. Zo ligt het aantal boekingen voor het komende zomerseizoen hoger dan vorig jaar, zowel bij KLM zelf als bij dochterbedrijf Transavia en zusterbedrijf Air France. Consumenten laten zich dus niet tegenhouden door de inflatie.

Voor Transavia geldt dat al helemaal, want ondanks de huidige problemen met geannuleerde vluchten is de capaciteit dit kwartaal ongeveer een vijfde hoger dan vorig jaar. In het eerste kwartaal was het verschil nog groter. Ondertussen loopt de verkoop van tickets voor vluchten tot en met september voor op vorig jaar.

Wel had de vliegmaatschappij in het eerste kwartaal last van personeelskrapte, zowel op Schiphol als bij KLM zelf. Ze moest daardoor het vluchtschema aanpassen en heeft inmiddels vijfhonderd grondmedewerkers aangenomen.

Ook verlies bij Air France

Net als KLM had partner Air France hogere inkomsten, maar toch een verlies. De omzet van de Fransen steeg naar 3,9 miljard euro door een hogere vraag naar tickets. Maar dat kon niet voorkomen dat het bedrijf in het rood terechtkwam, met een verlies van 181 miljoen euro.