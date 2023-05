ECB verhoogt rente nog eens om inflatie te temmen

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft haar belangrijkste rentetarief opnieuw verhoogd. Belangrijkste doel is om de inflatie terug te brengen richting de 2 procent. Tot nu toe is de inflatie ondanks zes eerdere renteverhogingen hooguit gestabiliseerd.

Het belangrijkste doel is de inflatie afremmen. Daarbij is 2 procent het streven. Maar in Europa bleef de inflatie in april met 7 procent bijzonder hoog en zelfs een fractie hoger dan een maand eerder. Ook in Nederland was de inflatie in april met 5,9 procent hoger dan in maart.