Albert Heijn-filialen zijn pas over enkele dagen weer goed bevoorraad

Het duurt nog enkele dagen voordat alle winkels van Albert Heijn in ons land optimaal bevoorraad zijn. De werkzaamheden in de verschillende distributiecentra zijn opgestart. Vooral in het noordoosten en zuidwesten van het land is er gebrek aan verse en houdbare producten.

"Het hangt puur van de regio af welke producten en artikelen er ontbreken. Maar we zijn druk bezig om alles op gang te krijgen. Iedereen is weer aan het werk", zegt een woordvoerder van de supermarktketen.

Albert Heijn en vakbonden CNV en FNV gaan binnenkort weer met elkaar om tafel om over een nieuwe cao voor medewerkers van distributiecentra te praten. De stakingen die vorige week begonnen en elf dagen duurden, veroorzaakten veel lege schappen in de supermarkten.

De nieuwe gespreksronde start op initiatief van Albert Heijn. CNV en FNV zien voldoende aanknopingspunten om de stakingen tijdelijk op te schorten. De gesprekken beginnen naar verwachting maandag. "Er is voldoende basis om door te gaan met de onderhandelingen", laat Albert Heijn weten.