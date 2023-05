Vollere winkelmandjes bezorgen Zalando meer omzet, maar geen winst

Dankzij vollere winkelmandjes en een efficiëntere logistiek is het verlies van Zalando in het eerste kwartaal van dit jaar gehalveerd. Vorig jaar zakten de winstcijfers van de online kledingwinkel in elkaar omdat de consument na corona weer steeds meer naar fysieke winkels ging.

Het nettoverlies kwam in de eerste drie maanden van 2023 uit op 38,5 miljoen euro, terwijl Zalando in dezelfde periode vorig jaar nog een verlies van 61,3 miljoen euro leed. De omzet steeg met 2,3 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Het Duitse bedrijf bespaarde onder meer op marketing. Ook stopten klanten meer in hun digitale winkelmand, wat vervoerskosten scheelt. Gemiddeld besteedden klanten 57,40 euro per bestelling, bijna 2 procent meer dan een jaar eerder. Het aantal bestellingen nam wel iets af.

Met name de outletafdeling Lounge by Zalando deed het goed: de omzet steeg met 33 procent. Zalando breidde verder zijn platformfunctie uit voor andere kledingbedrijven. Klanten kunnen via de webshop steeds meer producten van meerdere winkels kopen.