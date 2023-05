Opnieuw miljardenwinst voor Shell ondanks lagere prijzen olie en gas

Shell had in het eerste kwartaal van dit jaar te maken met lagere prijzen voor olie en gas dan vorig jaar. Toch zette de energiereus een winst in de boeken van maar liefst 9,6 miljard dollar (8,6 miljard euro). Een stijging van 6 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Dat de winst in de eerste drie maanden hoger was, kwam doordat Shell minder geld uitgaf en door betere resultaten in de handel in onder meer chemische producten.

Vorig jaar had Shell een recordwinst van zo'n 40 miljard dollar. Het bedrijf kon toen profiteren van zeer hoge olie- en gasprijzen. Toch scoorde Shell in het eerste kwartaal van dit jaar nog beter dan in de eerste drie maanden van vorig jaar.

Veel divisies deden het beter dan vorig jaar. Zo boekte Shell meer winst met zijn duurzame activiteiten en ook met vloeibaar aardgas (lng). Met olie werd juist minder verdiend door lagere prijzen.

Het bedrijf maakte donderdag ook bekend dat het voor 4 miljard dollar eigen aandelen gaat terugkopen. Op die manier wil het sinds vorig jaar volledig Britse concern zijn aandeelhouders belonen. Recent kocht Shell ook al voor ruim 4 miljard eigen aandelen.

Ook andere energiereuzen, waaronder ExxonMobil en BP, boekten afgelopen kwartaal stevige winsten. De hoge rendementen bij de grote oliemaatschappijen zorgen voor veel maatschappelijke weerstand.