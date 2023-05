Gascrisis lijkt volgens energieagentschap IEA grotendeels voorbij

Het ergste van de gascrisis lijkt achter ons te liggen. Zo zijn de prijzen flink gezakt na de extreme stijgingen van vorig jaar. Daarom is het internationaal energieagentschap IEA voorzichtig optimistisch over de toekomst. Wel zijn er nog onzekerheden die roet in het eten kunnen gooien.

De gasprijzen stegen in 2021 en vooral vorig jaar pijlsnel naar een ongekend hoog niveau. Een megawattuur gas kostte jarenlang zo'n 20 euro, maar vorig jaar waren prijzen van boven de 200 euro heel gebruikelijk. Het leidde ertoe dat de energierekening voor veel huishoudens nagenoeg onbetaalbaar werd.

Maar inmiddels is de gasprijs weer flink gedaald. Zo betaalden handelaren woensdag ongeveer 37 euro voor een megawattuur. Dat is niet zo weinig als pakweg twee jaar geleden, maar wel flink minder dan tijdens de piek van vorig jaar. Het zorgt ervoor dat steeds meer huishoudens hun energierekening zien dalen.

Toch zijn de problemen volgens IEA niet helemaal voorbij. Zo zou Rusland de gaskraan verder dicht kunnen draaien. Europa koopt namelijk nog steeds gas van de Russen. Ook zou de vraag vanuit China kunnen stijgen, waardoor prijzen weer oplopen.

Verder wijst het agentschap op problemen op de markt voor vloeibaar aardgas (lng). Dat is een belangrijke vervanger van Russisch aardgas, maar de toename van de lng-capaciteit kan de weggevallen hoeveelheid Russisch gas niet compenseren. Zuiniger omgaan met energie blijft daarom belangrijk, stelt de IEA.

De vraag naar gas is dit jaar waarschijnlijk ongeveer even groot als vorig jaar. In Europa en Noord-Amerika neemt de vraag af, doordat er steeds meer hernieuwbare energie wordt opgewekt. In Azië en het Midden-Oosten neemt het verbruik naar verwachting juist toe.