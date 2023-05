Albert Heijn en vakbonden gaan weer om tafel: stakingen voorlopig opgeschort

Albert Heijn en vakbonden CNV en FNV gaan binnenkort weer met elkaar om tafel over een nieuwe cao voor medewerkers van distributiecentra. De stakingen die vorige week begonnen en elf dagen duurden, veroorzaakten veel lege schappen in de supermarkt.

Albert Heijn is bereid om de lonen met 10 procent te verhogen. Verder is de supermarktketen bereid om voorgestelde verslechteringen in de arbeidsvoorwaarden te schrappen, schreef ze woensdagavond in de uitnodiging aan de bonden.