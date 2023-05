Amerikaanse centrale bank verhoogt rente naar hoogste niveau in zestien jaar tijd

De Amerikaanse Federal Reserve (Fed) heeft de rente woensdag voor de tiende keer in een jaar tijd opgeschroefd. Daardoor ligt het belangrijkste rentetarief in de Verenigde Staten met 5 tot 5,25 procent op het hoogste niveau in zestien jaar.

De centrale bank gaf aan dat er mogelijk een pauze komt in de renteverhogingen. Dat geeft de Fed ruimte om te kijken welke gevolgen het omvallen van de First Republic Bank deze week heeft.

De Fed wees wel op de nog altijd hoge inflatie. Ook is er veel werkgelegenheid, wat duidt op een weerbare economie.