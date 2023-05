Olieprijs op laagste niveau sinds eind 2021, daling benzineprijs blijft achter

De olieprijs blijft dalen en dat zorgt voor de laagste prijzen sinds eind 2021. Tegelijk zakte de benzineprijs aan de pomp in de afgelopen maanden minder hard. Ook is er nog extra accijns in aantocht.

De prijs voor een vat ruwe Brentolie (Noord-Europese olie) kwam woensdag op 65 euro uit. Dat was 3 procent minder dan een dag eerder. Ook was het fors minder dan het record uit juni vorig jaar, toen een vat bijna 108 euro kostte.

De olieprijs daalt al enkele maanden. Daarvoor bereikte de prijs hoge pieken door de oorlog in Oekraïne en daaropvolgende handelsbeperkingen. Wel liggen de prijzen nog wat hoger dan in de periode voor de oorlog, van 2015 tot 2021.

De benzineprijzen zijn ook weer op het niveau van voor de Oekraïneoorlog. Maar de afgelopen maanden daalden die niet duidelijk mee met de olieprijs. De olieprijs is sinds begin dit jaar met ongeveer 12 procent gedaald. Intussen was de adviesprijs voor een liter Euro 95 woensdag met 1,97 euro iets hoger dan begin januari (1,94 euro).

Dieselprijs is wel gedaald

Bij diesel is er wel een daling zichtbaar, van 1,92 euro begin dit jaar naar 1,65 euro nu. Daar speelde eerder de vrees voor het effect van een dieselboycot van Rusland mee. Maar tekorten bleven uit en er bleek genoeg diesel te zijn. Dat effect is er bij benzine minder.

Begin april stegen de olie- en brandstofprijzen juist doordat een kartel van olieproducerende landen toen aankondigde de productie te beperken. Minder aanbod betekent doorgaans hogere prijzen.

Maar door de afkoeling van de wereldeconomie is de vraag naar olie ook afgenomen. Dat lijkt ook aan de hand bij diesel, dat veel wordt gebruikt in de transportsector.

Prijzen aan de pomp stijgen weer

Binnenkort volgen nieuwe prijsverhogingen aan de pomp vanwege het wegvallen van een accijnsverlaging. Het kabinet voerde die verlaging in vanwege de oplopende prijzen sinds de Oekraïneoorlog.