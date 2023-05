Pringles-bus verliest metalen bodem en kan straks bij oud papier

Delen via E-mail

Pringles-chips die in het Belgische Mechelen worden geproduceerd krijgen een recyclebare verpakking. De bodem van de bussen wordt geheel van papier, zodat de verpakking voor 90 procent herbruikbaar is.

Producent Kellogg's maakt in het Belgische Mechelen dagelijks twee miljoen bussen Pringles-chips. Die kenmerkende bussen worden vanaf 2025 beter recyclebaar, maakte Kellogg's woensdag bekend. Daarvoor heeft het bedrijf 100 miljoen euro geïnvesteerd in machines in de Belgische fabriek.