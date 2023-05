Zorgen over wegvallen belastingvoordeel ouders nu kinderopvangtoeslag blijft

In de eindfase van de omstreden kinderopvangtoeslag wil het kabinet de toeslag tweemaal verhogen om de opvang goedkoper te maken. In diezelfde periode vervalt een belastingvoordeel voor kersverse ouders. Hoewel de plannen nog niet definitief zijn, maakt de opvangsector zich zorgen: "Ouders zijn echt de dupe."

Vanaf 2027 gaat de kinderopvangtoeslag overboord. Het kabinet wil de opvang namelijk goedkoper en eenvoudiger maken. Op dit moment krijgen werkende ouders een toeslag die afhankelijk is van hun inkomen. Straks betalen ze slechts 4 procent van de prijs en betaalt de overheid de rest rechtstreeks aan de kinderopvang.

Het kabinet heeft de hervorming onlangs met twee jaar uitgesteld. Een van de redenen is dat de branche met grote personeelstekorten kampt. Als de opvang goedkoper wordt, worden de wachtlijsten nog langer.

Minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) wil de kinderopvangtoeslag nog twee keer verhogen voordat de toeslag wordt afgeschaft. Daardoor wordt de opvang geleidelijk aan goedkoper voor ouders. De minister wil op die manier voorkomen dat er in één klap hordes kinderen worden aangemeld in 2027, laat haar woordvoerder weten.

Toeslagen zijn risico's voor ouders

Volgens voorzitter van Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) Loes Ypma zijn de plannen "heel onverstandig". Bij een onterechte toeslag moeten ouders het geld namelijk achteraf terugbetalen. "We hebben een foutgevoelig toeslagenstelsel waarbij alle risico's bij de ouders liggen."

Twee jaar uitstel van de afschaffing van toeslagen is volgens Ypma echt te lang. "Dit is nota bene het kabinet dat gevallen is vanwege het toeslagenschandaal."

Het argument dat er op dit moment niet genoeg personeel is voor zo goed als gratis kinderopvang wuift Ypma weg. Ze vindt dat geen gegronde reden om hervormingen uit te stellen. "Bijna elke branche kampt nu met personeelstekorten. Een oplossing daarvoor begint juist bij de kinderopvang."

Naast BMK zijn er meer organisaties met zorgen over het uitstel. Onder meer de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de PO-Raad en Jeugdzorg Nederland dringen in een gezamenlijk manifest aan op de snelle afschaffing van de toeslagen.

Maar niet iedereen uit het veld is kritisch op de kabinetsplannen. De Brancheorganisatie Kinderopvang (BK) is positief over het uitstel van de hervorming vanwege de personeelstekorten in de branche. Volgens BK-directeur Emmeline Bijlsma is het goed als de overheid de toeslag verhoogt. De huidige vergoeding voor ouders weegt volgens haar niet op tegen de hoge kosten van de kinderopvang.

Toekomstige ouders lopen belastingvoordeel mis

Naast de toeslag is er nog een andere inkomstenbron voor werkende ouders, namelijk de inkomensafhankelijke combinatiekorting (iack). Ook die staat op de tocht. De belastingkorting is bedoeld om ouders meer te laten werken, maar zou per 1 januari 2025 vervallen voor nieuwe ouders.

De politiek heeft besloten om de iack af te schaffen toen de hervorming van de kinderopvangtoeslagen nog voor 2025 gepland stond, zegt een woordvoerder van staatssecretaris Marnix van Rij (Belastingdienst). Nu vervalt het belastingvoordeel - dat ouders zo'n 2.500 euro per jaar kan opleveren - op een moment dat de kinderopvang nog erg kostbaar is.

BK-directeur Bijlsma vindt dat de politiek opnieuw naar dat besluit moet kijken. "Het afschaffen van de iack heeft behoorlijke gevolgen voor de lage inkomens." BMK-voorzitter Ypma noemt het "oneerlijk. Ouders zijn echt de dupe."