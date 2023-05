Starters krijgen het eind dit jaar iets makkelijker op de woningmarkt

Goed nieuws voor starters op de woningmarkt: koophuizen zullen rond het najaar iets betaalbaarder zijn. Dat komt doordat de inkomens stijgen en de huizenprijzen waarschijnlijk verder dalen.

De afgelopen tijd was het voor starters behoorlijk moeilijk om een geschikte koopwoning te vinden. Een startershuishouden had in 2022 een gemiddeld inkomen van 67.500 euro. Daarmee kun je tegen de huidige hypotheekrente van 4 procent maximaal 312.000 euro lenen. Maar dat bedrag is een stuk lager dan de gemiddelde woningprijs (432.000 euro).