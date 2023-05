Nijpende tekorten in deel Albert Heijn-winkels

Naarmate de stakingen in de distributiecentra bij Albert Heijn (AH) voortduren, raken steeds meer producten in de winkels in bepaalde regio's op. Dat zegt een woordvoerder van de supermarktketen desgevraagd tegen NU.nl.

"De situatie wordt nijpender. Dat is vooral heel vervelend voor dorpen waar klanten weinig alternatieven hebben om hun boodschappen te doen", aldus de woordvoerder. In de distributiecentra van AH van waaruit de winkels bevoorraad worden, wordt nu al ruim een week gestaakt.

Dinsdag maakte Albert Heijn bekend de lonen van de werknemers in de centra met 10 procent te willen verhogen. De vakbonden nemen daar geen genoegen mee. Zij willen dat er ook niet getornd wordt aan de toeslagen voor nieuwe medewerkers.