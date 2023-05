We kochten vorig jaar weer iets minder biefstuk en plakjes worst bij de supermarkt

Supermarkten verkochten in 2022 minder vlees dan het jaar ervoor. Vooral vers vlees ging minder vaak over de toonbank. Dat concludeert dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier, die naar de kassascangegevens van supermarkten heeft gekeken.

Dat er minder vlees wordt gekocht, komt waarschijnlijk doordat grote ketens als Albert Heijn, Jumbo en Dirk in de eerste helft van 2022 flink minder met de vleesprijzen gingen stunten. Ze hadden het Klimaatakkoord ondertekend, waarin staat dat er meer focus moet komen op plantaardige in plaats van dierlijke eiwitten.

En dat is belangrijk, want het meeste vlees gaat over de toonbank bij de supermarkt. "Supermarkten zijn een kei in het sturen waar hun klanten mee naar buiten lopen", zegt Molenaar. Daarom wil Wakker Dier dat supermarkten hun dierlijke producten voor een groot deel vervangen door plantaardige alternatieven, zoals groenten en peulvruchten.