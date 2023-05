Tata Steel worstelt met staalvraag en onderhoudsvertraging in IJmuiden

Delen via E-mail

Het Indiase staalconcern Tata Steel heeft in het afgelopen kwartaal een veel lagere winst geboekt dan een jaar eerder. Dit kwam mede door vertragingen van onderhoud op de locatie in IJmuiden.

Tata Steel verkocht in het laatste kwartaal wereldwijd voor 7,1 miljard euro aan staal. Dat is 9 procent minder dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De nettowinst nam met 83 procent af tot bijna 190 miljoen euro.