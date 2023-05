Vrees voor nieuw bankendomino door val First Republic

Met het einde van de Amerikaanse bank First Republic is het rumoer in de bankenwereld de afgelopen dagen teruggekeerd. In maart was het al wekenlang onrustig, omdat toen ook verschillende banken kopje-onder gingen. Is dit de voorbode van meer bankenellende?

Sinds de kredietcrisis van 2008 is de financiële wereld zeer beducht voor omvallende banken. Dus toen eerder dit jaar in de VS zowel Silicon Valley Bank als Signature Bank op de fles ging, rinkelden de alarmbellen bij politici, toezichthouders en bedrijven. Tot overmaat van ramp kwam daar de val van het Zwitserse Credit Suisse nog bovenop.

Gevreesd werd dat de onrust zou overslaan op andere banken, wat funest zou zijn voor onze economie. Maar na het debacle met de drie banken keerde de rust terug. Overigens waren er toen al zorgen over First Republic, maar na een kapitaalinjectie leek de ergste pijn geleden.

100 miljard weggehaald door klanten

Tenminste, tot vorige week. Toen kwam de in San Francisco gevestigde bank met zijn kwartaalcijfers. En wat bleek? Klanten hadden in enkele maanden maar liefst 100 miljard dollar (91 miljard euro) weggehaald bij de bank - bijna de helft van het balanstotaal. Het had alles weg van een bankrun, waar geen enkele bank tegen bestand is. Dat de directie geen vragen over de slechte cijfers wilde beantwoorden, leidde tot nog minder vertrouwen.

De beurskoers van First Republic kelderde en nóg meer klanten besloten hun geld niet langer bij de bank te laten staan, waardoor het einde naderde. Afgelopen weekend zocht de Amerikaanse overheid daarom naar een oplossing. Die vond ze bij de grootste bank van het land, JP Morgan Chase, die de noodlijdende bank overnam voor 10 miljard dollar.

De grote vraag is nu of daarmee de problemen de wereld uit zijn. In Europa lijkt de schade in ieder geval mee te vallen. Weliswaar zagen diverse grote banken - ook in Nederland - hun beurswaarde dinsdag kleiner worden, maar dat verlies was in de meeste gevallen beperkt. Aanwijzingen dat in onze regio een bank op omvallen staat, zijn er dan ook niet.

Verliezen van tientallen procenten

Dat is heel anders in de VS, waar beleggers er niet gerust op zijn. Zo verloor de beursindex voor Amerikaanse regionale banken dinsdag flink, terwijl de koers van sommige kleinere banken in de VS zelfs met tientallen procenten kelderde. De handel in aandelen van de Californische bank PacWest moest korte tijd worden stilgelegd vanwege extreme koersschommelingen.