Wat doet en verdient een FNV-onderhandelaar?

Deze week wordt er bij vakbond FNV gestaakt en dat is zeldzaam. Medewerkers van de bond willen dat hun lonen gelijke tred houden met de inflatie. Een zogenoemde vakbondsbestuurder onderhandelt over arbeidsvoorwaarden en lonen. Bij de FNV verdient zo'n onderhandelaar al gauw meer dan 5.000 euro per maand, plus vergoedingen en een leaseauto.

Over deze rubriek In Wat verdient een... bespreken we een beroep dat deze week in het nieuws was - prominent of juist onopvallend, maar in ieder geval als een onmisbaar onderdeel van dat nieuws.

De FNV wil juist omdat er nu binnen de vakbond wordt gestaakt niet uitgebreid ingaan op wat een bestuurder eigenlijk doet en verdient. Een woordvoerder verwijst wel naar een vacature voor een bestuurder waar veel informatie in staat.

Daaruit blijkt dat een bestuurder op de eerste plaats een onderhandelaar is en een werkweek van 35 uur heeft. "Je onderhandelt over arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden", valt in de vacature te lezen. Met dat laatste doelt de bond op veilig en gezond kunnen werken. Daarbuiten heeft een bestuurder de taak om de vakbond op de kaart te zetten.

Vakbonden ontlenen hun bestaansrecht aan de leden. Ze bedruipen zichzelf met de contributie van leden en vullen daar de stakingskas mee. Die wordt aangesproken als er gestaakt wordt, zoals nu dus bij de bond aan de hand is.

Wie als bestuurder bij de bond in dienst treedt, krijgt niet eerst een jaarcontract, maar meteen een vaste aanstelling. Het brutomaandloon komt uit tussen de 4.410 en 6.306 euro. Verder biedt FNV naar eigen zeggen "een goede pensioenregeling" voor bestuurders, een vakantietoeslag van 8,33 procent én een eindejaarsuitkering van 8,33 procent.

Thuiswerkvergoeding en een leaseauto

Een FNV-bestuurder heeft ieder jaar 228 verlofuren. Bij een 35-urige werkweek komt dat neer op ruim zes weken vrij. "En er is de mogelijkheid om verlof gedeeltelijk te (ver)kopen." De bestuurder kan deels thuiswerken, al is dat niet het geval als er onderhandeld moet worden. Dat gebeurt doorgaans bij de bedrijven of op neutraal terrein. Behalve een thuiswerkvergoeding behoort een leaseauto dan ook tot het arbeidsvoorwaardenpakket.

Volgens een woordvoerder van FNV Personeel, dat onderhandelt en nu staakt voor een betere cao voor het eigen personeel, staat de vakbond voor veel meer dan alleen de bestuurders. Die maken ook maar een klein deel van het totale personeelsbestand uit.