ProRail wil soepelere regels rond stikstof en dassen bij werk aan spoor

ProRail wil ondanks strenge bouwregels kunnen blijven werken aan het spoor. Het spoorbedrijf wil een uitzonderingspositie voor allerlei overheidsregels die onderhoud en verbouwingen aan het spoor bemoeilijken.

Het gaat daarbij bijvoorbeeld om stikstofregels en ontheffingen voor als dassen het spoor ondergraven. Spoorprojecten die moeten bijdragen aan verduurzaming komen nu mede door die regelgeving in de knel, zegt bestuursvoorzitter John Voppen van ProRail.

Hij wil uitzonderingen op de regels voor duurzame projecten tijdens de bouwfase. Dat zou moeten gebeuren omdat de trein volgens Voppen de duurzaamste vorm van gemotoriseerd transport is.

ProRail probeert volgens de bestuursvoorzitter ook in zijn werkzaamheden te verduurzamen. "Maar helaas is niet alles mogelijk in het verduurzamingsproces", zegt Voppen, die daarom pleit voor ruimere normen tijdens spoorwerkzaamheden.