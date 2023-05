Ook vorig jaar veel stakingen, maar er gingen minder mensen de straat op

Het aantal stakingen in ons land nam begin dit jaar flink toe, maar in 2022 werd ook al een stuk meer gestaakt dan een jaar eerder. Er deden vorig jaar wel minder mensen mee aan stakingen.

Er werd vorig jaar in totaal 33 keer gestaakt, meldt statistiekbureau CBS. Dat is behoorlijk veel; de laatste keer dat er meer stakingen waren, was in 1988. Toen werd 38 keer gestaakt. In 2021 waren er 22 stakingen.

Maar het aantal werknemers die ook daadwerkelijk de straat opgingen, was vorig jaar juist kleiner dan een jaar eerder: 17.000 in 2022 tegenover 28.000 in 2021.

Mensen die in de sector vervoer en opslag werken, staakten het meest. Zo waren er in het najaar grote stakingen bij de NS. Bij die stakingen waren ook de meeste werknemers betrokken. Mensen gingen meestal staken omdat ze ontevreden waren over de hele cao, een klein deel deed dat alleen vanwege het loon.

En het aantal stakingen blijft toenemen: dit jaar is al flink meer gestaakt dan in dezelfde periode vorig jaar. In de eerste twee maanden van dit jaar werd al zeker veertien keer gestaakt.