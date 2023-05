Lenen is moeilijk en duur en dat is precies wat de ECB wil

Lenen wordt door rentestijgingen steeds minder aantrekkelijk. Bovendien zijn banken weer strenger geworden. Daardoor neemt de vraag naar leningen af. En dat is precies wat de Europese Centrale Bank (ECB) wil bereiken met haar pogingen om de inflatie te beteugelen.

Europese banken zijn sinds 2011 - midden in de schuldencrisis - niet meer zo streng geweest als nu. Vooral voor leningen met hoge risico's vragen banken steeds hogere vergoedingen, blijkt uit ECB-onderzoek onder 158 banken.

Ook worden nu meer leenaanvragen afgewezen. Dit doen banken onder meer uit angst voor een recessie, een langere periode van economische krimp. Mogelijk zijn klanten dan minder goed in staat om hun lening terug te betalen.

Tegelijkertijd is er minder vraag naar leningen, constateert de ECB. We lenen minder voor de aankoop van een huis en gaan minder consumptieve kredieten aan voor aankopen op afbetaling. En dat komt vooral door de hogere rente, blijkt uit het onderzoek.

Lenen fors duurder geworden

De rentetarieven van banken zijn in de afgelopen maanden omhooggeschoten. Dit komt mede door de renteverhogingen van de ECB. Die werken namelijk door in de rentetarieven van banken. Zo staat de hypotheekrente nu op ruim 4 procent, tegenover ongeveer 1 procent in de lente van 2022. En de rente op een lening van 7.500 euro voor een grote aankoop is gestegen van 8 naar 10 procent.

Rood staan wordt dit jaar ook duurder. Meerdere banken hebben al een rentestijging aangekondigd. Zo ging bij Rabobank de rente op een negatief saldo van 9,9 naar 11,9 procent. Bij ING volgt in oktober precies dezelfde verhoging.

Renteverhogingen om inflatie te beteugelen

In minder dan een jaar tijd heeft de ECB al zes keer haar belangrijkste rentetarief verhoogd. Dat is in maart voor het laatst gebeurd. De verhogingen werken door in de rentes die consumenten en bedrijven aan banken moeten betalen. Experts verwachten op donderdag 4 mei een zevende verhoging.

Al die renteverhogingen zijn bedoeld om de inflatie te beteugelen. Door een hogere rente wordt lenen onaantrekkelijker. Dat remt de uitgaven en ook de inflatie, is de gedachte.