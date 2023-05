Inflatie in eurolanden stijgt licht: boodschappen worden nog steeds duurder

De prijzen in de eurolanden zijn in april iets harder gestegen dan in maart. De inflatie kwam er afgelopen maand uit op 7 procent. Een maand eerder was het leven in de eurolanden 6,9 procent duurder dan een jaar eerder.

Dat meldt het Europese statistiekbureau Eurostat dinsdag op basis van voorlopige cijfers. Een inflatie van 7 procent betekent dat producten en diensten gemiddeld 7 procent duurder zijn dan een jaar eerder.

Dat komt vooral doordat energie gemiddeld 2,5 procent duurder werd, na een daling van 0,9 procent in maart. Voedingsmiddelen stegen 13,6 procent in prijs. Dat is minder dan een maand eerder. Toen nam de prijs toe met 15,5 procent.

Eerder op dinsdag werd al bekend dat de inflatie in Nederland wat is opgelopen in april. Het dagelijks leven was in die maand 5,2 duurder dan een jaar eerder, terwijl dat in maart nog 4,4 procent was. Dat zijn de cijfers van statistiekbureau CBS volgens de Nederlandse rekenmethode.

Om een goede vergelijking te maken met andere Europese landen geeft het CBS ook inflatiecijfers volgens de Europese methode. Dat cijfer houdt bijvoorbeeld geen rekening met de woninghuren. Volgens die methode komt de inflatie in Nederland uit op 5,9 procent, tegen 4,5 procent in maart.

Inflatie eurozone

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.