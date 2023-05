Minder vakantiegeld voor hogere inkomens

Delen via E-mail

Werknemers met een brutomaandloon tot 3.000 euro ontvangen dit jaar iets meer vakantiegeld. Dat geldt niet voor de hogere inkomens. Die gaan er volgens hr- en salarisdienstverlener ADP juist op achteruit.

"Het is puur een belastingtechnisch verhaal", zegt Dik van Leeuwerden van ADP. "Iemand met een salaris van 3.000 euro bruto per maand betaalt minder belasting. Maar het kabinet heeft aan behoorlijk wat knoppen gedraaid, dus we gaan er allemaal netto op vooruit dit jaar."