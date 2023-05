Albert Heijn biedt 10 procent meer loon, stakingen gaan gewoon door

Albert Heijn wil het personeel in de distributiecentra 10 procent meer loon geven. Dat heeft de supermarktketen aan de vakbonden laten weten, maar die willen volgens AH niet terug aan de onderhandelingstafel komen.

Sinds vorige week zondag wordt in de distributiecentra van AH gestaakt. Toen verliep een ultimatum van de vakbonden over een nieuwe cao. Als gevolg van de staking zijn in een deel van de winkels de schappen ver leeg.

"We komen nu ver aan de eisen tegemoet, maar de bonden willen niet aan tafel komen. Hierdoor moeten de werknemers en de uitzendkrachten nog langer wachten op meer loon", zegt een AH-woordvoerder tegen NU.nl. "We hebben de bonden herhaaldelijk gevraagd weer te komen praten. We zijn enorm verbaasd dat ze niet op onze uitnodiging ingaan."

De vakbonden willen ruim 14 procent meer loon voor de werknemers in de centra van waaruit de winkels worden bevoorraad. AH bood in eerste instantie 6 procent per 1 mei en dan nog eens 2 procent per 1 januari.