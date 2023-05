VS bereikt binnenkort schuldenplafond: wat betekent dat?

De Verenigde Staten moeten het schuldenplafond binnenkort verhogen. De Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen is bang dat het land mogelijk op 1 juni al niet meer aan alle financiële verplichtingen kan voldoen. Wat is er aan de hand? En merken wij daar ook wat van?

Het Amerikaanse Congres stelt eens in de zoveel tijd een schuldenplafond vast en bepaalt hoeveel geld de overheid mag lenen. Op dit moment mag het land volgens eigen wetten niet meer dan 31,4 biljoen dollar (bijna 29 biljoen euro) aan staatsschuld hebben. Dan is het schuldenplafond bereikt.

Eigenlijk werd dat plafond in januari al bereikt. Maar het Congres trof speciale maatregelen waardoor het toch mogelijk bleef om door te gaan met geld uitgeven. Hoelang dat nu nog kan, is volgens de Amerikaanse minister van Financiën moeilijk in te schatten. Maar het is goed mogelijk dat het geld binnenkort op is. Daarom moet er zo snel mogelijk actie worden ondernomen, zei Yellen maandag.

Als het schuldenplafond niet wordt verhoogd, kan dat vervelende gevolgen hebben. In de VS kunnen ambtenaren dan fluiten naar hun salaris en uitkeringen worden niet meer uitbetaald.

Daarnaast is de Amerikaanse financiële markt belangrijk voor de internationale economie, vanwege de staatsleningen die het land verstrekt. Problemen op de Amerikaanse markt kunnen dus ook gevolgen hebben voor Europa. Wat die gevolgen precies zijn, is nog moeilijk te zeggen. Dat weten we pas als het schuldenplafond daadwerkelijk is bereikt.

In de geschiedenis van de VS is het namelijk nog nooit voorgekomen dat het land niet meer aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen. Wel werd het schuldenplafond sinds de jaren zestig bijna tachtig keer verhoogd, verlengd of herzien.

President Joe Biden komt op 9 mei met verschillende congresleiders bijeen om de problemen op te lossen. Het schuldenplafond is namelijk al tijden een fel twistpunt tussen de Democraten en Republikeinen.