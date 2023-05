Nieuwe hypotheken gaan steeds vaker naar starters

Steeds meer starters grijpen een kans op de woningmarkt. In april werd meer dan de helft (55 procent) van alle hypotheekaanvragen gedaan door starters.

In april werden 31.553 hypotheekaanvragen gedaan. Dat is vergelijkbaar met het gemiddelde aantal aanvragen per maand in het afgelopen half jaar. Maar HDN merkt op dat het aantal hypotheekaanvragen in april vorig jaar een stuk hoger lag, op ruim 54.500.