Het leven werd in april weer duurder, inflatie loopt op tot 5,2 procent

Het leven in Nederland is in april gemiddeld 5,2 procent duurder geworden dan een jaar eerder. Dat kwam vooral doordat de energieprijzen vorige maand minder sterk daalden dan in maart. De prijzen van boodschappen gingen ook opnieuw omhoog, maar wel wat minder sterk dan in maart.

Dat meldt statistiekbureau CBS dinsdag in een snelle eerste raming. Een inflatie van 5,2 procent betekent dat producten en diensten gemiddeld 5,2 procent duurder zijn dan een jaar eerder.

Het inflatiecijfer is hoger dan in maart: toen daalde de inflatie nog naar 4,4 procent. In februari was de inflatie nog 8,0 procent. Bij de piek in september vorig jaar was nog sprake van een inflatie van 14,5 procent.

De gemiddelde prijstoename van producten in de supermarkt bedroeg vorige maand 13,2 procent, tegen 15,1 procent in maart. Energie werd bijna 22 procent goedkoper. Dat is een minder grote prijsdaling dan een maand eerder. Toen daalde de energieprijs met 28 procent.