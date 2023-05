Onbeperkt reizen met Duits ov kan vanaf nu voor 49 euro per maand

Duitsland heeft hiermee definitief een goedkoop abonnement voor het reizen met het openbaar vervoer. Het ticket is geldig in regionale treinen, bussen, metro's en trams, en dus niet in hogesnelheidstreinen en intercity's.

Afgelopen zomer konden reizigers voor slechts 9 euro per maand met regionale treinen door heel Duitsland reizen. In juni maakten dertig miljoen mensen gebruik van het kaartje. Het 9 eurokaartje voorkwam ongeveer 1,8 miljoen ton uitstoot, aldus de Duitse vervoersbedrijvenvereniging.

Door de populariteit wilde Duitsland doorgaan met een goedkoop maandticket, maar er was lange tijd discussie over de financiering. Ook was er onenigheid over hoeveel het abonnement zou moeten kosten.