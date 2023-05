Bijna tien miljoen belastingaangiftes op deurmat van Belastingdienst

De Belastingdienst telde maandag bijna tien miljoen belastingaangiftes en verwacht er nog meer. Daarmee zijn er meer Nederlanders dan vorig jaar die de deadline van de Belastingdienst hebben gehaald.

De Belastingdienst vroeg 8,8 miljoen Nederlanders, onder wie 1,8 miljoen ondernemers, om in maart of april belastingaangifte te doen. Dit zijn er een half miljoen meer dan in de afgelopen twee jaar.

Tot nu toe zijn er 370.000 aangiftes meer binnen dan vorig jaar op de dag na de deadline. "We liepen de hele periode voor op vorig jaar", zegt een woordvoerder van de Belastingdienst over de maanden maart en april. Of het om een recordaantal gaat, kan de woordvoerder nog niet zeggen.

De Belastingdienst rekent erop dat er nog meer aangiftes binnendruppelen. 2,9 miljoen mensen hebben namelijk uitstel aangevraagd.

Angst voor extra werkdruk is er niet, aangezien de computer het grootste deel van de controles voor zijn rekening neemt. Wie voor 1 april belastingaangifte heeft gedaan, krijgt gegarandeerd voor 1 juli antwoord over een eventuele teruggave, belooft de zegspersoon.

Aangifte is nodig om geld terug te krijgen

Een verklaring voor het grotere aantal aangiftes kan de Belastingdienst nog niet geven. Wel zijn meer ouderen met een AOW en aanvullend pensioen verleid om een proefaangifte te doen. Als ze bij hun proefaangifte ontdekken dat ze recht hebben op geld, sturen ze eerder een echte belastingaangifte in.

Komende zomer heeft de Belastingdienst in beeld wie er nog geen aangifte heeft gedaan, maar wel recht heeft op een teruggave. De Belastingdienst keert niet spontaan uit aan mensen die geen aangifte doen. "We weten ook niet alles", zegt de woordvoerder. Zo zijn bijverdiensten en aftrekposten niet altijd in beeld.