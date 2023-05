Dieselrijder is spekkoper: prijs zakt naar laagste punt in anderhalf jaar

Een liter diesel is nu goedkoper dan die in anderhalf jaar is geweest. De gemiddelde adviesprijs is maandag 1,667 euro per liter. Op 2 oktober 2021 was de brandstof voor het laatst zo gunstig geprijsd, blijkt uit cijfers van consumentencollectief UnitedConsumers. Bij benzine is de daling een stuk minder sterk.

De prijs van diesel steeg vooral afgelopen voorjaar zeer snel. Rusland, dat een belangrijke olie-exporteur is, viel ruim een jaar geleden Oekraïne binnen, wat voor veel onrust zorgde. Daar kwam nog bij dat diesel vaak van Russische olie wordt gemaakt. De prijs van de brandstof schoot als een raket omhoog en stond zelfs een tijdje hoger dan die van benzine.

"De oorlog in Oekraïne zorgde voor veel onzekerheid in de markt", zegt Paul van Selms van UnitedConsumers. Maar sinds november wordt diesel langzaamaan weer wat goedkoper. "De onzekerheid is nu wat minder", verklaart Van Selms de daling. "Je ziet dat marktprijzen bij paniek altijd harder oplopen dan nodig is. En nu herstelt de markt zich weer."

Zo kostte een liter diesel op het hoogtepunt in juni vorig jaar nog zo'n 2,50 euro. In oktober was de prijs al wat lager, al kwam dat ook door een verlaging van de accijns in de tussentijd. Sinds oktober is de prijs verder gezakt, met zo'n 60 cent per liter.

Komende tijd weer stijging van dieselprijs verwacht

Van Selms verwacht niet dat diesel nog een stuk goedkoper wordt. "Ik denk eerder dat de prijs weer wat kan stijgen de komende tijd." Daarin speelt ook mee dat de accijnsverlaging van vorig jaar in juli wordt teruggedraaid. Dan komt er bij diesel 12 cent bovenop. Dat is inclusief de extra btw die je over de hogere accijns moet betalen.

De prijs van benzine is de laatste tijd minder hard gedaald dan die van diesel. Dit komt volgens Van Selms doordat de benzineprijs ook minder hard steeg na de Russische aanval op Oekraïne. Een liter kost maandag 1,970 euro. Al maanden schommelt de prijs rond de 2 euro.