Van Return of the King tot kaviaar: Britse middenstand klaar voor kroning

De etalages van Britse winkels liggen al vol met standaard prullaria, zoals mokken, theedoeken, kussens en teddyberen, voor de kroning van Charles. Ook zijn er bedrijven die origineler uit de hoek proberen te komen om de consument te verleiden iets voor de speciale gelegenheid te kopen.

Van blikjes kaviaar tot speciaalbier: de Britse middenstand staat op scherp voor de kroning van Charles tot koning van aanstaande zaterdag. Zo heeft de Windsor & Eton Brewery een speciaal bier van uitsluitend organische ingrediënten gebrouwen, dat Return of the King is gedoopt.

"We kwamen op deze naam toen we ons realiseerden dat we 850 van de laatste 1.000 jaar een koning als staatshoofd hebben gehad. Maar de huidige generatie is opgegroeid met een koningin", zei de brouwer tegen persbureau Reuters. "Het is een mijlpaal dat de koning nu terugkeert."