Ondanks krappe arbeidsmarkt nemen machines ons werk (nog) niet over

Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt neemt de automatisering bij grote bedrijven nauwelijks toe, blijkt uit een rapport van het World Economic Forum (WEF).

Bij de onderzochte bedrijven is op dit moment 34 procent van de taken geautomatiseerd. Dat is maar 1 procentpunt meer dan in 2020. Het percentage is een gemiddelde, want bij het ene bedrijf gaat de automatisering sneller dan bij het andere.