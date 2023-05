Tientallen Roompot- en Landal-parken worden Summio's

De dertig vakantieparken van Roompot en Landal die verkocht zijn zodat de twee vakantieparkketens samen verder kunnen gaan, gaan voor het grootste deel verder onder de vlag van Summio Parcs. Dat is een nieuwe merknaam van Dormio Groep, een Nederlandse exploitant van vakantieparken.

Roompot en Landal moesten voordat zij van de toezichthouder samen verder mochten gaan, dertig vakantieparken afstoten. Die zijn naar Dormio gegaan. "We hadden al een resort in Maastricht en openen er komende zomer nog één in Zeeland. Maar verder hadden we alleen activiteiten in het buitenland."

Dat is nu in één klap veranderd, want door de overname is Dormio nu in een aantal parken de derde speler van Nederland. "In een aantal parken zijn alleen Roompot/Landal en Europarcs groter. In een aantal huisjes moeten we ook CenterParcs voor laten", zegt Van Schaik.