Loonstijging bereikt opnieuw historisch hoogtepunt

De lonen in nieuwe cao's zijn in april gemiddeld met 7,7 procent gestegen en dat is opnieuw een historisch hoogtepunt. De loonstijging ligt daarmee boven de inflatie die in maart uitkwam op 4,4 procent. Dat betekent dat zaken als boodschappen en energie die maand 4,4 procent duurder waren dan een jaar eerder.

In totaal werden vorige maand 21 cao's afgesloten voor 70.000 werknemers, blijkt uit voorlopige cijfers van werkgeversvereniging AWVN. Ondanks de onrust in veel sectoren en de stakingen die dat met zich meebrengt, worden er toch veel cao's afgesloten.

De lonen gingen gemiddeld het meest omhoog in de industrie, de voedingssector, groothandel, chemie en de overheid.

De koopkracht van mensen in verschillende sectoren en bedrijven staat door de torenhoge inflatie al lange tijd onder druk in ons land. Werknemers kunnen met moeite hun energierekening betalen of komen aan het einde van de maand in de problemen.

Ook de boodschappen zijn nog steeds duur. De prijzen van voedingsmiddelen, dranken en tabak stijgen, maakte statistiekbureau CBS onlangs bekend. In september vorig jaar was er zelfs sprake van een inflatie van 14,5 procent.

Voor de vakbonden is dat reden om voor een forse looneis te gaan tijdens de cao-onderhandelingen. Maar dat leidt niet altijd tot actie of stakingen. Zo krijgen de kappers een loonsverhoging van maar liefst 9 procent zonder dat er actie is gevoerd.

Weinig stakingen in vergelijking met buitenland

In vergelijking met bijvoorbeeld Duitsland vallen de stakingen in ons land mee. Bij onze oosterburen lagen de spoorwegen en de vliegvelden de afgelopen tijd plat. In Nederland kwam het tot acties en stakingen bij de gemeenteambtenaren en het streekvervoer.

"In bedrijfstakken waar ruimte is, worden de lonen flink verhoogd", zegt een woordvoerder van de AWVN. "Daar komt bij dat er ook veel eenmalige beloningen worden uitgekeerd."