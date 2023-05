Vakbond FNV gaat nu zelf staken voor hoger loon

Medewerkers van vakbond FNV leggen dinsdag zelf het werk neer. Ze zijn niet tevreden over het loon dat de bond zijn eigen werknemers biedt.

Bestuurder Judith Westhoek van FNV Personeel is niet blij met de gang van zaken. "Het is natuurlijk enorm teleurstellend om te merken dat de directie voet bij stuk houdt. De consequenties zijn bekend. FNV'ers hebben net zo goed recht op eerlijke cao-afspraken die passen bij deze tijd. Dat we daarvoor moeten actievoeren en staken is pijnlijk."