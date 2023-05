Het loopt storm bij Noodfonds Energie, aanvragen kan een week langer

Het Tijdelijk Noodfonds Energie blijft langer beschikbaar. Omdat in de afgelopen week een recordaantal aanvragen is binnengekomen, is de deadline verplaatst naar vrijdag 12.00 uur.

Het fonds is bedoeld voor mensen die een groot deel van hun inkomen aan de energierekening kwijt zijn. In totaal hebben al meer dan 130.000 huishoudens een aanvraag ingediend.

Vorige week, toen het fonds tegen zijn deadline liep, liep het storm bij het loket voor aanvragen. Binnen 48 uur waren ruim achttienduizend aanvragen binnengekomen.

Bovendien was er vorige week sprake van onderhoud bij het UWV. Omdat het fonds gegevens van de uitkeringsinstantie nodig heeft om aanvragen te kunnen beoordelen, was het tijdens het onderhoud niet mogelijk om ze af te ronden.

Daarom is besloten de aanvraagperiode te verlengen, laat kwartiermaker van het fonds Lodewijk Asscher weten. "Zodat mensen die komende week de aanvraag willen doen alsnog de ruimte hebben om die te voltooien."

Via het Tijdelijk Noodfonds Energie kunnen kwetsbare huishoudens hun energierekening verlagen. Ze moeten daarvoor wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Het fonds is een samenwerking tussen verschillende energiebedrijven en het kabinet.