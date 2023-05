Derde Amerikaanse bank in korte tijd valt om

In de Verenigde Staten is voor de derde keer in tweede maanden tijd een bank omgevallen vanwege financiële problemen. Het gaat om de First Republic Bank.

De Californische toezichthouder DFPI maakte maandag bekend dat beslag is gelegd op de bezittingen van de bank. Een curator heeft een bod van de Amerikaanse bank JPMorgan Chase voor het grootste deel van de bezittingen geaccepteerd.

Volgens bronnen was zondag door de toezichthouder een veiling op touw gezet om de bezittingen van de First Republic Bank elders onder te brengen. Maandagochtend bracht de toezichthouder naar buiten dat beslag was gelegd en een curator was benoemd.

Volgens de curator openen de deuren van 84 filialen van First Republic Bank in acht staten later vandaag de deuren als JP Morgan Chase Bank.

First Republic is in de problemen gekomen doordat klanten in enkele maanden tijd 100 miljard dollar (ruim 90 miljard euro) van hun rekening hebben gehaald. De bank moest daardoor beleggingen verkopen, maar die zijn minder waard geworden door de snel gestegen rente van de afgelopen tijd.