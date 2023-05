Flitsbezorgbedrijven verdwijnen in rap tempo

Waarschijnlijk verdwijnt na Gorillas ook Flink van het toneel. Volgens zakenkrant Financial Times is de flitsbezorger de nieuwe overnameprooi van het Turkse Getir, dat eerder Gorillas heeft ingelijfd.

Nu zou Getir overnamegesprekken voeren met Flink. Het flitsbedrijf, dat net als Gorillas Duits is, is ook actief in Nederland. Als de overname doorgaat, dunt het aantal flitsbezorgbedrijven snel uit.

Getir kocht Gorillas in december vorig jaar. Daar zou het Turkse bedrijf, dat al in 2015 met de snelle bezorging van boodschappen was begonnen, 1,2 miljard dollar (1,1 miljard euro) voor hebben betaald. Flink gaat mogelijk een vergelijkbaar bedrag kosten.

Het Duitse bedrijf is parallel aan de overnamegesprekken ook met geldschieters aan het praten over een investeringsronde, schrijft FT. Flink liet onlangs weten tegen het einde van het jaar in Duitsland winstgevend te willen zijn. In Nederland zou dat volgend jaar moeten gebeuren. Dat wil het bedrijf bereiken door onder meer minder agressief uit te breiden.

Een eventuele overname van Flink door Getir wordt vergemakkelijkt doordat Mubadala Investment Company, het staatsinvesteringsfonds van Abu Dhabi, een belang in beide bedrijven heeft. Komt de overname rond, dan zijn alle drie in Nederland actieve flitsbezorgdiensten onderdeel van één bedrijf.