Beleggers zijn wel vrij op Dag van de Arbeid

De Dag van de Arbeid is in Nederland, in tegenstelling tot in andere Europese landen, geen nationale feestdag. Alleen de Amsterdamse effectenbeurs is op 1 mei dicht. Daardoor zijn handelaren en beleggers vandaag in ieder geval een deel van de dag vrij.

Ook op de andere Europese beurzen ligt de handel stil vanwege de feestdag van de arbeidersbeweging. De beurzen in de VS gaan later op de dag wel open. Daar wordt deze dag niet gevierd.

Later in de week kunnen de beleggers alsnog aan de bak. Behalve veel bedrijfsresultaten worden deze week ook de nieuwe rentebesluiten van de Europese en Amerikaanse centrale bank bekendgemaakt.