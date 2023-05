Op = op krijgt nieuwe betekenis bij Albert Heijn

Na een week van stakingen in de distributiecentra van Albert Heijn zijn veel schappen in een aantal winkels schrikbarend leeg. Alle energie is nu gericht op het hervatten van de gesprekken met de vakbonden, zegt een woordvoerder van de supermarktketen.

"We doen ons best om de winkels zo goed mogelijk te bevoorraden", vertelt de woordvoerder aan NU.nl. "We zien dat er minder geleverd wordt dan we zouden willen. De impact verschilt per filiaal."

De vakbonden en AH zijn het niet eens over een nieuwe cao voor de medewerkers van de distributiecentra. De vakbonden hebben ingezet op 14,3 procent meer loon. In de distributiecentra werken zo'n zesduizend mensen, van wie de helft uitzendkracht is. AH biedt 6 procent per 1 mei en nog 2 procent per 1 januari. De cao verliep medio april.

Het personeel gaat door met staken tot AH met een beter bod over de brug komt. De woordvoerder van de supermarktketen kon niets zeggen over de schade voor het bedrijf als gevolg van de stakingen. Maar één ding is zeker: wat niet in de winkels ligt, kan niet verkocht worden.