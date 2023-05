Adidas aangeklaagd vanwege stukgelopen deal met rapper Ye

Delen via E-mail

Aandeelhouders van adidas hebben het sportmerk aangeklaagd vanwege de stukgelopen samenwerking met rapper Ye. Volgens de beleggers wist adidas al jaren dat de artiest er omstreden ideeën op nahield.

De samenwerking tussen adidas en Ye werd vorig jaar beëindigd nadat de rapper antisemitische uitspraken had gedaan. Het stuklopen van de samenwerking kostte het bedrijf tot wel 700 miljoen euro.

Volgens aandeelhouders had adidas de financiële schade kunnen beperken door eerder de stekker uit de samenwerking te trekken, schrijft de BBC. De zaak is uitsluitend gericht tegen het sportmerk. Tegen Ye is geen aanklacht ingediend.