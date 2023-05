Elk jaar betaald vrij op 5 mei is vooral een ambtenarendingetje

Ieder jaar op kosten van de baas op 5 mei vrij is dit jaar tot dusver in vier cao's opgenomen als arbeidsvoorwaarde. Dat is nog geen 3 procent van de in totaal 143 afgesloten arbeidsovereenkomsten. Dat blijkt uit cijfers die NU.nl opvroeg bij werkgeversvereniging AWVN.

Een jaar eerder was de oogst nóg schameler. In 2022 werd 5 mei als betaalde vrije dag opgenomen in twee van de in totaal 334 cao's.

"De overheid is oververtegenwoordigd in de sectoren waar afspraken zijn gemaakt over Bevrijdingsdag als jaarlijkse betaalde vrije dag", zegt een woordvoerder van de AWVN. Dit jaar werden in de cao's voor gemeenten en Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties afspraken gemaakt over 5 mei.

Die twee zijn samen goed voor meer dan 160.000 werknemers. Verder werd 5 mei als vaste vrije dag opgenomen in de cao van de Volksbank en die van de banken, waar kleinere banken onder vallen.

5 mei als betaalde vrije dag voor iedereen, lijkt nog heel ver weg. "Dat kan ook haast niet", zegt de AWVN-woordvoerder. "Als veel mensen vrij zijn, willen die ook wat gaan doen. Dus de horeca zal dan juist werken. Ook fabrieken kunnen niet zomaar een dag dicht." In 67 cao's (13 procent) ligt vast dat 5 mei juist nooit een vrije dag is.

5 mei elk jaar weer discussiepuntje

In 80 procent van de in totaal 504 cao's is nu vastgelegd dat 5 mei in de lustrumjaren een vrije dag is. Dat komt voort uit een aanbeveling van de Stichting van de Arbeid uit 1959. Diezelfde stichting heeft in 2019 op verzoek van het kabinet gesproken over 5 mei als jaarlijkse vrije dag, maar daar geen aanbeveling over gedaan.

De Rijksoverheid is daar in de rol als werkgever sindsdien wel toe overgegaan, wat betekent dat bij de politie, rechterlijke macht, defensie en het Rijk 5 mei elk jaar een vrije dag is. Scholen zijn bijna altijd dicht op 5 mei.