Na Transavia annuleert ook RyanAir vluchten van en naar Eindhoven Airport

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

RyanAir annuleert komende zondag en maandag zes vluchten van en naar Eindhoven Airport. Transavia schrapte eerder zeker twintig vluchten in de meivakantie waardoor duizenden vakantiegangers werden gedupeerd.

RyanAir vliegt zondag en maandag niet tussen Eindhoven en Reus, Marseille en Ibiza, meldt het Eindhovens Dagblad zaterdag. De reden hiervoor is nog onduidelijk. Een woordvoerder van Eindhoven Airport zegt dat er geen reden door de luchtvaartmaatschappij is opgegeven.

Ook vrijdag en zaterdag schrapte Transavia enkele vluchten. Reden voor de problemen is een gebrek aan toestellen waarmee de luchtvaartmaatschappij kan vliegen.

Gisteren maakte Transavia bovendien bekend ook in mei en juni vluchten te zullen schrappen. Om hoeveel vluchten het gaat, is nog niet duidelijk. Waar mogelijk wil de luchtvaartmaatschappij vluchten omboeken of voor een alternatief zorgen.