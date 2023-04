Oekraïens graan mag weer door buurlanden worden vervoerd

De Europese Commissie en een vijftal oostelijke lidstaten hebben een akkoord bereikt over de import van Oekraïens graan naar de Europese Unie. In Polen, Hongarije, Slowakije, Bulgarije en Roemenië leidde het Oekraïense graan tot gemor onder boeren.

Het Oekraïense voedsel wordt door de oorlog minder over zee en meer over de weg door naburige landen vervoerd. Dit leidde tot problemen: het goedkope Oekraïense graan belandde in de buurlanden op de markt. Lokale boeren waren daar niet blij mee, omdat ze er niet tegenop kunnen concurreren.

Polen, Hongarije, Slowakije en Bulgarije besloten daarom de import ervan te verbieden. Dit leidde tot gekissebis binnen de EU, omdat dit tegen de regels is. Alleen de Europese Commissie mag dit soort verboden instellen. Roemenië deed dit woensdag wel in overleg met Brussel.

Nu is er dus een akkoord bereikt om de gemoederen te sussen. Volgens EU-bronnen komt het erop neer dat de producten alleen de buurlanden in mogen als ze bestemd zijn voor elders in de EU. Het graan mag dus niet blijven plakken in de buurlanden.