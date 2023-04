Opnieuw zit een Amerikaanse bank diep in de problemen

In de VS is opnieuw een middelgrote bank in financiële moeilijkheden gekomen. Het gaat om First Republic, een regionale bank waar klanten de voorbije maanden massaal hun geld hebben weggehaald. Autoriteiten en marktpartijen zouden nu naar een mogelijke reddingsactie kijken, omdat anders een ondergang dreigt.

First Republic is in de problemen gekomen doordat klanten in enkele maanden tijd 100 miljard dollar (ruim 90 miljard euro) van hun rekening hebben gehaald. De bank moet daardoor beleggingen verkopen, maar die zijn minder waard geworden door de snel gestegen rente van de afgelopen tijd.

De bank kwam onlangs al in het nieuws, toen begin vorige maand twee Amerikaanse banken op de fles gingen: Silicon Valley Bank en Signature Bank. Het leek erop dat First Republic de volgende zou worden, maar die bank bleef overeind door een injectie van 30 miljard dollar van andere banken.

Het gevaar leek even geweken maar dat was schijn, want First Republic kwam deze week met cijfers over het eerste kwartaal en die waren niet best. Het hielp ook niet dat de bedrijfsleiding na afloop van de presentatie van de kwartaalcijfers geen vragen wilde beantwoorden van analisten. Dat verhoogde het wantrouwen van klanten en beleggers. De afgelopen dagen zakte de beurskoers van de in San Francisco gevestigde bank dan ook flink.

Enkele bronnen melden aan persbureau Reuters dat de Amerikaanse overheid nu mogelijkheden bekijkt om de bank te redden. Daarbij zou de optie op tafel liggen om First Republic onder te brengen bij een ander bedrijf.