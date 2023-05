Nieuwe ronde STAP-budget, bijna laatste kans op 1.000 euro

Vanaf maandag 10.00 uur kan iedereen die dat wil een aanvraag doen voor een tegemoetkoming van maximaal 1.000 euro in studiekosten. Je moet dan wel door de digitale wachtrij zien te komen, want de belangstelling voor het zogenoemde STAP-budget wordt mogelijk nog groter dan normaal nu bekend is gemaakt dat het volgend jaar wordt geschrapt

Voor dit jaar is in totaal 170 miljoen euro beschikbaar. Daarmee zouden 200.000 mensen kunnen worden geholpen. Er zijn vijf aanvraagrondes en die van vandaag is de tweede van dit jaar. Het STAP-budget is in de plaats gekomen van de belastingaftrek voor studiekosten. Dit moet laagdrempeliger zijn.