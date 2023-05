34 miljoen euro aan STAP-budget in drie uur vergeven

Het potje voor de tweede ronde van het STAP-budget dit jaar is maandag binnen drie uur leeg geraakt. Vanaf 10.00 uur kon iedereen die dat wilde een aanvraag doen voor een tegemoetkoming van maximaal 1.000 euro in studiekosten. Het studiebudget was al geliefd en nu bekend werd dat het volgend jaar alweer afgeschaft wordt, is dat niet anders.

Voor dit jaar is in totaal 170 miljoen euro beschikbaar. Daarmee zouden 200.000 mensen kunnen worden geholpen. Er zijn vijf aanvraagrondes en die van vandaag is de tweede van dit jaar. Het STAP-budget is in de plaats gekomen van de belastingaftrek voor studiekosten. Dit moet laagdrempeliger zijn.

Het UWV, dat zorgdraagt voor de uitvoering laat weten dat op het hoogtepunt zo'n 257.000 apparaten in de wachtrij stonden. Toen het geld op was, stonden nog steeds mensen in de digitale wachtrij. "Het is natuurlijk erg teleurstellend voor veel mensen die vandaag geen STAP-budget hebben kunnen aanvragen. Zeker met de kennis dat het STAP-budget per 2024 wordt beëindigd", laat het UWV weten.

Dit keer zijn ruim 38.000 aanvragen gedaan. Vorig jaar hebben meer dan 214.000 mensen met succes een beroep gedaan op het studiepotje van de overheid. Zij kregen gemiddeld 800 euro voor bij- of omscholing. Het waren vorig jaar, in het eerste jaar dat STAP bestond, vooral mensen met een vast contract die er gebruik van maakten.